Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Tilray (ex Aphria) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,7 Prozent auf 0,765 USD.

Der Tilray (ex Aphria)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 2,7 Prozent auf 0,765 USD. Die Tilray (ex Aphria)-Aktie sank bis auf 0,752 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 0,830 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2.596.021 Tilray (ex Aphria)-Aktien den Besitzer.

Bei 2,145 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie liegt somit 64,340 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,351 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,112 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 08.04.2025 hat Tilray (ex Aphria) die Kennzahlen zum am 28.02.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,87 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,12 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tilray (ex Aphria) 185,78 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 188,34 Mio. USD umgesetzt worden.

Laut Analysten dürfte Tilray (ex Aphria) im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,204 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tilray (ex Aphria)-Aktie

Tilray-Aktie bricht ein: Tilray schreibt Verluste

Tilray-Aktie auf Talfahrt: Tilray weitet Verluste aus

Erste Schätzungen: Tilray (ex Aphria) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor