Tilray (ex Aphria) Aktie News: Tilray (ex Aphria) am Donnerstagnachmittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tilray (ex Aphria). Die Tilray (ex Aphria)-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 0,731 USD nach.

Die Tilray (ex Aphria)-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 0,731 USD. Das Tagestief markierte die Tilray (ex Aphria)-Aktie bei 0,714 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,728 USD. Der Tagesumsatz der Tilray (ex Aphria)-Aktie belief sich zuletzt auf 498.149 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,145 USD erreichte der Titel am 31.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 193,273 Prozent könnte die Tilray (ex Aphria)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,351 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tilray (ex Aphria)-Aktie 52,010 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 28.02.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Tilray (ex Aphria) am 08.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,87 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,12 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 185,78 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tilray (ex Aphria) 188,34 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,204 USD je Aktie in den Tilray (ex Aphria)-Büchern.

