Ausblick: ADVA SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

ADVA SE wird am 21.10.2021 das Zahlenwerk zum am 30.09.2021 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,230 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ADVA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,130 EUR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 153,0 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 146,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,872 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,400 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 601,0 Millionen EUR, gegenüber 565,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ADVA Optical Networking