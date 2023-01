Ausblick: Bank Of Marin Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank Of Marin Bancorp wird am 23.01.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,798 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank Of Marin Bancorp 0,610 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 10,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 37,0 Millionen USD gegenüber 33,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,90 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 140,3 Millionen USD, gegenüber 115,1 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net