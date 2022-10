Ausblick: Bank of New York Mellon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of New York Mellon wird am 17.10.2022 die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,10 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bank of New York Mellon in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,19 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,13 USD, gegenüber 4,14 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 16,59 Milliarden USD im Vergleich zu 15,93 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net