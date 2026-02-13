Ausblick: Bridgestone stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Werte in diesem Artikel
Bridgestone wird am 16.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bridgestone 0,080 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,668 USD im Vergleich zu 0,690 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 28,04 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 29,24 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Bridgestone und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bridgestone
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bridgestone
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent