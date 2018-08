Ausblick: CA Immobilien stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CA Immobilien wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.08.2018 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2018 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,300 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 48,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,580 EUR erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 36,81 Prozent auf 61,3 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 44,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,42 EUR aus. Im Vorjahr waren 1,22 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 193,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 179,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net