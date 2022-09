Ausblick: Cantaloupe zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cantaloupe präsentiert in der am 08.09.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cantaloupe im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,013 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,040 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 56,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,015 USD, gegenüber -0,140 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 203,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 166,9 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net