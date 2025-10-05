Ausblick: Constellation Brands A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Constellation Brands A wird am 06.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD gegenüber -6,590 USD im Vorjahresquartal.
15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden USD gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,85 Prozent.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,49 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 9,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
