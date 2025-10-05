DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.609 +2,2%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Ausblick: Constellation Brands A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

05.10.25 07:01 Uhr
Constellation Brands A wird am 06.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

19 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD gegenüber -6,590 USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,46 Milliarden USD gegenüber 2,92 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,85 Prozent.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 23 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 11,49 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 9,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,21 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Constellation Brands Inc (A)

Analysen zu Constellation Brands Inc (A)

05.04.2019Constellation Brands A HoldDeutsche Bank AG
09.01.2019Constellation Brands A BuyPivotal Research Group
05.10.2018Constellation Brands A BuyPivotal Research Group
02.07.2018Constellation Brands A HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.04.2018Constellation Brands A HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
09.01.2019Constellation Brands A BuyPivotal Research Group
05.10.2018Constellation Brands A BuyPivotal Research Group
02.07.2018Constellation Brands A HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
03.04.2018Constellation Brands A HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
29.03.2018Constellation Brands A BuyPivotal Research Group
05.04.2019Constellation Brands A HoldDeutsche Bank AG
07.04.2017Constellation Brands A NeutralUBS AG
07.04.2016Constellation Brands A NeutralUBS AG
08.10.2012Constellation Brand a neutralHSBC
13.10.2006Update Constellation Brands Inc. (Class A): HoldMatrix Research
05.10.2006Update Constellation Brands Inc. (Class A): UnderwHSBC Securities

