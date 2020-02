Ausblick: Cousins Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cousins Properties präsentiert in der am 05.02.2020 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2019 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,057 USD je Aktie gegenüber 0,200 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 50,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 179,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,4 Millionen USD umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,267 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,760 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 620,4 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 461,9 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net