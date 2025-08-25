Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dolphin Drilling AS Registered veröffentlicht am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,540 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 50,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 176,4 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,090 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 162,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,04 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net