DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.113 +1,7%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,52 -0,4%Gold3.390 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen! Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen!
Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Ausblick: Dolphin Drilling AS Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

28.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dolphin Drilling AS Registered Shs
EUR -0,01 EUR -93,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Dolphin Drilling AS Registered veröffentlicht am 29.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,540 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 50,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 176,4 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -4,090 NOK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 162,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,04 Milliarden NOK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Dolphin Drilling AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Dolphin Drilling AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Dolphin Drilling AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung