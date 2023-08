NYSE-Titel Walmart-Aktie verliert trotzdem: Walmart steigert im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn

Ausblick erneut erhöht

Der größte US-Einzelhändler Walmart rechnet nach einem unerwartet guten zweiten Quartal für das Gesamtjahr mit noch besseren Geschäften.

So dürfte der Umsatz im Geschäftsjahr 2023 währungsbereinigt um 4 bis 4,5 Prozent wachsen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville mitteilte. Bisher hatte der Konzern mit um die 3,5 Prozent Anstieg gerechnet. Auch beim Gewinn je Aktie dürfte mehr herausspringen, er soll vor Sonderposten zwischen 6,36 und 6,46 US-Dollar liegen statt nur zwischen 6,10 und 6,20 Dollar. Die Walmart-Aktie verliert im US-Handel an der NYSE zeitweise 0,16 Prozent auf 159,01 US-Dollar. Analysten hatten für das zweite Quartal weniger gute Resultate erwartet. Bereits nach dem ersten Quartal hatte Walmart seine Jahresziele erhöht.

Im zweiten Jahresviertel kletterte der Umsatz im Jahresvergleich um 5,7 Prozent auf 161,6 Milliarden US-Dollar (148,2 Mrd Euro). Auf vergleichbarer Basis legten die Erlöse in den USA ohne Kraftstoffverkäufe um 6,4 Prozent zu.

Unter dem Strich zog der Nettogewinn um mehr als die Hälfte auf 7,9 Milliarden Dollar an. Das große Plus lag vor allem an Erträgen aus Investments. Ohne Sondereffekte gerechnet stieg der Gewinn je Aktie um 4 Prozent auf 1,84 Dollar. Experten hatten 1,70 Dollar erwartet.

/men/mis

BENTONVILLE (dpa-AFX)