Ausblick: Fastenal gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Fastenal veröffentlicht am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,297 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fastenal noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fastenal für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 1,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 8,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,55 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu Fastenal Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.07.2018
|Fastenal Market Perform
|BMO Capital Markets
|03.07.2018
|Fastenal Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|14.07.2017
|Fastenal No Rating at Time
|BMO Capital Markets
|12.07.2017
|Fastenal Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|18.04.2017
|Fastenal Buy
|Argus Research Company
