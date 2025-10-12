DAX24.241 -1,5%Est505.531 -1,7%MSCI World4.240 -2,3%Top 10 Crypto15,32 -7,4%Nas22.204 -3,6%Bitcoin96.131 +0,7%Euro1,1602 ±0,0%Öl62,09 -4,8%Gold4.018 ±0,0%
Zolldrohungen schicken DAX und US-Börsen rot ins Wochenende -- US-Verkehrsaufsicht untersucht Teslas-Autopilot -- QUALCOMM, Diginex, Ottobock, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall im Fokus
Ausblick: Fastenal gewährt Anlegern Blick in die Bücher

12.10.25 07:01 Uhr
Fastenal veröffentlicht am 13.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,297 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Fastenal noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fastenal für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,13 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD, gegenüber 1,00 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 8,22 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 7,55 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Fastenal Co.

Analysen zu Fastenal Co.

DatumRatingAnalyst
06.07.2018Fastenal Market PerformBMO Capital Markets
03.07.2018Fastenal NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
14.07.2017Fastenal No Rating at TimeBMO Capital Markets
12.07.2017Fastenal OutperformRobert W. Baird & Co. Incorporated
18.04.2017Fastenal BuyArgus Research Company
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fastenal Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen