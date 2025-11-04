Ausblick: G5 Entertainment AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
G5 Entertainment AB wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,29 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,14 SEK je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 233,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 269,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,08 SEK im Vergleich zu 15,22 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 960,7 Millionen SEK, gegenüber 1,13 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf G5 Entertainment
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf G5 Entertainment
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu G5 Entertainment AB
Analysen zu G5 Entertainment AB
Keine Analysen gefunden.