Ausblick: G5 Entertainment AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

G5 Entertainment AB wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,29 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,14 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 233,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 269,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,08 SEK im Vergleich zu 15,22 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 960,7 Millionen SEK, gegenüber 1,13 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

