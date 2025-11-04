DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.750 -1,9%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.969 -0,8%
Ausblick: G5 Entertainment AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
G5 Entertainment AB
8,55 EUR 0,04 EUR 0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

G5 Entertainment AB wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,29 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,14 SEK je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 233,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 269,9 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,08 SEK im Vergleich zu 15,22 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 960,7 Millionen SEK, gegenüber 1,13 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

