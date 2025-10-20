DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.304 +0,2%Top 10 Crypto14,86 -0,5%Nas22.680 +0,5%Bitcoin94.632 +1,6%Euro1,1674 +0,1%Öl61,08 -0,4%Gold4.262 +0,3%
Ausblick: Galaxy Digital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

20.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Galaxy Digital Inc
31,80 EUR -4,80 EUR -13,11%
Charts|News|Analysen
Galaxy Digital wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,387 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Galaxy Digital noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 CAD in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 21,39 Milliarden CAD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,835 CAD im Vergleich zu 0,890 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 68,14 Milliarden CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

