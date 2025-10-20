Ausblick: Galaxy Digital gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Werte in diesem Artikel
Galaxy Digital wird am 21.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,387 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Galaxy Digital noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 CAD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 10 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 21,39 Milliarden CAD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,835 CAD im Vergleich zu 0,890 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 68,14 Milliarden CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Galaxy Digital und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Galaxy Digital
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Galaxy Digital
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Galaxy Digital Inc
Analysen zu Galaxy Digital Inc
Keine Analysen gefunden.