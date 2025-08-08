DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin101.511 +1,5%Euro1,1635 ±-0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Ausblick: Hillenbrand verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

10.08.25 07:01 Uhr
Hillenbrand veröffentlicht am 11.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,500 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hillenbrand -3,530 USD je Aktie verloren.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 27,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 572,4 Millionen USD gegenüber 785,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,55 Milliarden USD, gegenüber 3,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

