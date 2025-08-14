Ausblick: Hwatsing Technology A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Hwatsing Technology A wird sich am 29.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,544 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hwatsing Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,650 CNY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hwatsing Technology A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,04 Milliarden CNY im Vergleich zu 808,8 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,11 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,90 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 4,61 Milliarden CNY, gegenüber 3,38 Milliarden CNY im Vorjahr.

