Ausblick: ITO EN präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

31.08.25 07:01 Uhr
ITO EN LTD
23,98 USD 0,98 USD 4,26%
ITO EN äußert sich am 01.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 43,94 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 37,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 3,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 129,50 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 143,92 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 117,50 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 485,35 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 472,72 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

