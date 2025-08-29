DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.964 -0,1%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Ausblick: ITO EN vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

31.08.25 07:01 Uhr
ITO EN LTD Preferred Shs Class 1
10,95 USD -50,46 USD -82,17%
ITO EN wird am 01.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 43,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 37,31 JPY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 129,50 Milliarden JPY gegenüber 125,04 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 143,92 JPY, gegenüber 129,46 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 485,35 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 472,72 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

