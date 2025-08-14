DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.113 +1,7%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,52 -0,4%Gold3.390 -0,2%
Ausblick: Laurentian Bank of Canada öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

28.08.25 07:01 Uhr
Laurentian Bank of Canada wird am 29.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,723 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,670 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 248,3 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 62,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 654,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,04 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,410 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 987,8 Millionen CAD, gegenüber 2,58 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

