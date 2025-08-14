DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.113 +1,7%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,52 -0,4%Gold3.390 -0,2%
Ausblick: Luster LightTech A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

28.08.25 07:01 Uhr

Luster LightTech A lässt sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Luster LightTech A die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,140 CNY. Dies würde einer Verringerung von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Luster LightTech A 0,200 CNY je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 773,7 Millionen CNY aus – das entspräche einem Plus von 20,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 640,9 Millionen CNY in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,390 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,230 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,71 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 2,22 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

