Ausblick: Molecular Partners stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

24.08.25 07:01 Uhr
Molecular Partners gibt am 25.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,415 CHF je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 CHF je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Molecular Partners nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen CHF umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,6 Millionen CHF umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,640 CHF im Vergleich zu -1,590 CHF im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 0,7 Millionen CHF, gegenüber 5,0 Millionen CHF ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

