Ausblick: Molecular Partners verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Molecular Partners wird am 25.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Molecular Partners für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,499 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,510 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,7 Millionen USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,991 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,810 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 5,6 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Molecular Partners und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Molecular Partners
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Molecular Partners
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Molecular Partners AG (spons. ADRs)
Analysen zu Molecular Partners AG (spons. ADRs)
Keine Analysen gefunden.