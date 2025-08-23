DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.216 -0,2%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Ausblick: NorAm Drilling AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

24.08.25 07:01 Uhr
NorAm Drilling AS Registered Shs
2,27 EUR 0,05 EUR 2,25%
NorAm Drilling AS Registered wird am 25.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,087 USD gegenüber -0,110 NOK im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 24,7 Millionen USD, was einem Umsatz von 268,2 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 0,277 USD je Aktie, gegenüber 0,540 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 94,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,11 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

