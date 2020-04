Ausblick: Old National Bancor mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Old National Bancor gibt am 20.04.2020 die Zahlen für das am 31.03.2020 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,325 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Old National Bancor soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD im Vergleich zu 1,45 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 806,3 Millionen USD, gegenüber 814,6 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net