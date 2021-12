Ausblick: PagerDuty gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Aktien in diesem Artikel PagerDuty 28,45 EUR

PagerDuty lässt sich am 07.12.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird PagerDuty die Bilanz zum am 31.10.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,091 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,090 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 30,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 70,1 Millionen USD gegenüber 53,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,372 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 275,1 Millionen USD, gegenüber 213,6 Millionen USD im Vorjahr.

