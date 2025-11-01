DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.769 +0,3%Euro1,1540 ±0,0%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

01.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered Shs
96,45 SAR -0,05 SAR -0,05%
Charts|News|Analysen

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered wird am 02.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,37 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 SAR erwirtschaftet worden.

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Milliarden SAR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,50 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,98 SAR im Vergleich zu 5,78 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,29 Milliarden SAR, gegenüber 10,04 Milliarden SAR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

