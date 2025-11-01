Ausblick: Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered wird am 02.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,37 SAR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,34 SAR erwirtschaftet worden.

Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,07 Milliarden SAR abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,50 Milliarden SAR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,98 SAR im Vergleich zu 5,78 SAR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,29 Milliarden SAR, gegenüber 10,04 Milliarden SAR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net