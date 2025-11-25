DAX23.239 +0,6%Est505.529 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 +6,2%Nas22.872 +2,7%Bitcoin76.496 -0,1%Euro1,1517 -0,1%Öl63,08 -0,5%Gold4.149 +0,3%
Ausblick: Super Hi Internationall präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

25.11.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Super Hi Internationall Holding Ltd Registered Shs Sponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
17,70 USD 0,69 USD 4,06%
Charts|News|Analysen

Super Hi Internationall stellt am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,155 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 74,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Super Hi Internationall mit einem Umsatz von insgesamt 228,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,724 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 849,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 777,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

