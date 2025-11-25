Ausblick: Super Hi Internationall präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Super Hi Internationall stellt am 26.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,155 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 74,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,610 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Super Hi Internationall mit einem Umsatz von insgesamt 228,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 200,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 13,91 Prozent gesteigert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,724 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,400 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 849,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 777,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Super Hi Internationall
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Super Hi Internationall
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Super Hi Internationall Holding Ltd Registered Shs Sponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
Analysen zu Super Hi Internationall Holding Ltd Registered Shs Sponsered American Deposotaory Share Repr 10 Shs
Keine Analysen gefunden.