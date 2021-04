Ausblick: The Lovesac Company Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

The Lovesac Company Registered wird sich am 14.04.2021 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2021 beendeten Quartals äußern.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,582 USD gegenüber 0,370 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 116,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 25,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,160 USD, gegenüber -1,040 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 307,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 233,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

