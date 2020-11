Ausblick: The RMR Group A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

The RMR Group A wird am 20.11.2020 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2020 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,399 USD gegenüber 0,510 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 13,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 137,5 Millionen USD gegenüber 159,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 4,59 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 576,9 Millionen USD im Vergleich zu 713,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net