Ausblick: Tillys A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

02.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tilly's Inc (A)
1,97 USD 0,04 USD 2,07%
Charts|News|Analysen

Tillys A lädt am 03.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Tillys A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 154,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,480 USD, gegenüber -1,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 550,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 569,5 Millionen USD generiert wurden.

Analysen zu Tilly's Inc (A)

DatumRatingAnalyst
06.12.2018Tillys A BuyPivotal Research Group
29.11.2018Tillys A BuyB. Riley FBR
27.11.2018Tillys A HoldPivotal Research Group
21.11.2018Tillys A BuyB. Riley FBR
04.09.2018Tillys A HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
06.12.2018Tillys A BuyPivotal Research Group
29.11.2018Tillys A BuyB. Riley FBR
21.11.2018Tillys A BuyB. Riley FBR
30.08.2018Tillys A BuyPivotal Research Group
30.08.2018Tillys A BuyB. Riley FBR
DatumRatingAnalyst
27.11.2018Tillys A HoldPivotal Research Group
04.09.2018Tillys A HoldPivotal Research Group
01.02.2017Tillys A NeutralMizuho
01.12.2016Tillys A NeutralMizuho
17.03.2016Tillys A NeutralMizuho
