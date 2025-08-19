Ausblick: Tillys A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Tillys A lädt am 03.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass Tillys A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.

1 Analyst geht beim Umsatz von 154,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,480 USD, gegenüber -1,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 550,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 569,5 Millionen USD generiert wurden.

