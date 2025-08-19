Ausblick: Tillys A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Tillys A lädt am 03.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.
1 Analyst schätzt, dass Tillys A im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 USD je Aktie gewesen.
1 Analyst geht beim Umsatz von 154,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 162,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -1,480 USD, gegenüber -1,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 550,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 569,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Tillys A
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tillys A
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Tilly's Inc (A)
Analysen zu Tilly's Inc (A)
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2018
|Tillys A Buy
|Pivotal Research Group
|29.11.2018
|Tillys A Buy
|B. Riley FBR
|27.11.2018
|Tillys A Hold
|Pivotal Research Group
|21.11.2018
|Tillys A Buy
|B. Riley FBR
|04.09.2018
|Tillys A Hold
|Pivotal Research Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.12.2018
|Tillys A Buy
|Pivotal Research Group
|29.11.2018
|Tillys A Buy
|B. Riley FBR
|21.11.2018
|Tillys A Buy
|B. Riley FBR
|30.08.2018
|Tillys A Buy
|Pivotal Research Group
|30.08.2018
|Tillys A Buy
|B. Riley FBR
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2018
|Tillys A Hold
|Pivotal Research Group
|04.09.2018
|Tillys A Hold
|Pivotal Research Group
|01.02.2017
|Tillys A Neutral
|Mizuho
|01.12.2016
|Tillys A Neutral
|Mizuho
|17.03.2016
|Tillys A Neutral
|Mizuho
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tilly's Inc (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen