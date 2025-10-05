DAX24.379 -0,2%Est505.652 +0,1%MSCI World4.337 +0,2%Top 10 Crypto17,00 +3,3%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.609 +2,2%Euro1,1732 ±0,0%Öl64,36 +0,1%Gold3.886 ±0,0%
Ausblick: TOSEI zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

05.10.25 07:01 Uhr
TOSEI CORP
3.325,00 JPY 60,00 JPY 1,84%
TOSEI wird sich am 06.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 19,11 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 21,07 Prozent verringert. Damals waren 24,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll TOSEI nach den Prognosen von 2 Analysten 15,09 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,80 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 286,03 JPY, gegenüber 247,43 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 98,75 Milliarden JPY im Vergleich zu 82,19 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.

