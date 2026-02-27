DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.637 -0,1%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Ausblick: Uniti Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

01.03.26 07:01 Uhr
Uniti Group präsentiert in der am 02.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,357 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 876,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 198,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,01 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,630 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 2,22 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

