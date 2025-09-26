DAX23.739 +0,9%ESt505.500 +1,0%Top 10 Crypto15,32 +0,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin93.498 -0,2%Euro1,1704 ±0,0%Öl69,75 +0,2%Gold3.763 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Intel 855681 HENSOLDT HAG000 Allianz 840400 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Volkswagen (VW) vz. 766403 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- US-Börsen fest -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Oracle im Fokus
Top News
Aktienanleihe oder doch lieber Aktie? Aktienanleihe oder doch lieber Aktie?
Marktmuster und Overnight Effect: Beste Zeiten, Tage und Monate zum Investieren Marktmuster und Overnight Effect: Beste Zeiten, Tage und Monate zum Investieren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!

Ausblick: Vail Resorts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

28.09.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Vail Resorts IncShs
124,00 EUR -1,00 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vail Resorts wird am 29.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -4,724 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,670 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 274,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 265,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,74 USD je Aktie, gegenüber 6,07 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,97 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Vail Resorts und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Vail Resorts

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Vail Resorts

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vail Resorts IncShs

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vail Resorts IncShs

DatumRatingAnalyst
11.06.2018Vail Resorts HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.12.2017Vail Resorts HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.03.2017Vail Resorts HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.06.2016Vail Resorts BuyMKM Partners
10.06.2016Vail Resorts BuyJanney
DatumRatingAnalyst
11.06.2018Vail Resorts HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.12.2017Vail Resorts HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.03.2017Vail Resorts HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
10.06.2016Vail Resorts BuyMKM Partners
10.06.2016Vail Resorts BuyJanney
DatumRatingAnalyst
08.12.2015Vail Resorts NeutralMKM Partners
30.09.2015Vail Resorts NeutralMKM Partners
25.09.2015Vail Resorts NeutralMKM Partners
09.06.2015Vail Resorts NeutralMKM Partners
28.05.2015Vail Resorts NeutralMKM Partners
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vail Resorts IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen