Ausblick: Vail Resorts stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vail Resorts wird am 29.09.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -4,724 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -4,670 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 3,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 274,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 265,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,74 USD je Aktie, gegenüber 6,07 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 2,97 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,89 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
