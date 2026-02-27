DAX25.284 ±-0,0%Est506.138 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9600 -7,6%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.637 -0,1%Euro1,1815 ±0,0%Öl72,48 +2,2%Gold5.278 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Netflix 552484 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 AIXTRON A0WMPJ RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 E.ON ENAG99 Infineon 623100 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 PUMA 696960
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen im Minus -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, AIXTRON im Fokus
Top News
Marktmuster und Overnight Effect: Beste Zeiten, Tage und Monate zum Investieren Marktmuster und Overnight Effect: Beste Zeiten, Tage und Monate zum Investieren
Small Caps mit Marktführerschaft: Warum Investoren diese 3 Werte übersehen Small Caps mit Marktführerschaft: Warum Investoren diese 3 Werte übersehen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: Venture Global A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

01.03.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Venture Global Inc Registered Shs -A-
7,74 EUR 0,18 EUR 2,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Venture Global A wird am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Venture Global A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,346 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,360 USD je Aktie gewesen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 191,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,52 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,44 Milliarden USD aus.

Die Schätzungen von 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,826 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 13,66 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 4,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Venture Global A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Venture Global A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Venture Global A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Venture Global Inc Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung