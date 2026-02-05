DAX24.603 -0,7%Est505.970 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3600 -4,4%Nas22.905 -1,5%Bitcoin62.196 -2,8%Euro1,1805 -0,1%Öl68,58 +1,1%Gold4.940 -0,1%
Auslaufender Atomvertrag: Moskau sieht sich nicht mehr gebunden

04.02.26 21:54 Uhr

MOSKAU (dpa-AFX) - Mit dem Auslaufen des Atomwaffenvertrags New Start zwischen den USA und Russland am morgigen Donnerstag sieht Moskau beide Seiten nicht mehr an dessen Vorschriften gebunden. Die USA seien nicht offiziell auf den Vorschlag Russlands eingegangen, sich ein weiteres Jahr an die Bestimmungen des Vertrags zu halten, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Auch öffentliche Kommentare der amerikanischen Seite ließen nicht annehmen, dass Washington dazu bereit sei.

Daher gehe Moskau davon aus, dass die Vertragspartner nicht weiter an Verpflichtungen des Vertrags gebunden seien und grundsätzlich frei seien in der Wahl ihrer folgenden Schritte. Russland wolle verantwortungsvoll und überlegt handeln, hieß es in der Mitteilung.

Der Atomwaffenvertrag New Start läuft am Donnerstag als letztes großes Abkommen zur nuklearen Abrüstung aus. US-Präsident Donald Trump sagte zuletzt zum Ende des Vertrags: "Wir werden einfach ein besseres Abkommen machen". Washington fordert die Einbeziehung Chinas, das nuklear rasch aufrüstet, in ein künftiges Kontrollsystem. Peking lehnt das ab und auch Moskau hält dies für unnötig./ksr/DP/he