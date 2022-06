Airbus-Aktie in Rot: Airbus macht nur langsam Fortschritte Richtung Jahresziel

Seit Jahresanfang seien 237 Flugzeuge an Kunden ausgeliefert worden, teilte der DAX -Konzern am frühen Mittwochabend in Toulouse mit. Damit hat der Hersteller erst knapp ein Drittel seines Ziels erreicht, in diesem Jahr rund 720 Maschinen auszuliefern. Allerdings ziehen die Auslieferungen bei Airbus üblicherweise gegen Jahresende an. Im Mai holte der Hersteller Aufträge über 13 Maschinen herein. Von Januar bis Mai lagen die Bestellungen mit 173 Stornierungen bei netto 191.

Zeitweise sinkt die Airbus-Aktie im XETRA-Handel um 1,26 Prozent auf 106,88 Euro.

/jha/he

TOULOUSE (dpa-AFX)

Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com