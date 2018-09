Neue Apple Watch entwickelt sich zum Kassenschlager

4. Generation

Keine zwei Wochen ist die Vorstellung einiger neuer Apple Geräte her. Tim Cook durfte am 12. September drei neue iPhones und die neue Smartwatch der Weltöffentlichkeit vorstellen. Die neuen iPhones, mit dem Xs, Xs Max und dem Xr, haben wieder einmal für Diskussionen in der Technologiebranche gesorgt - manchen Experten brachte der Generationswechsel zu wenig Veränderungen mit sich. Im Vergleich dazu scheint die neue Apple Watch eher zu überzeugen. Die Smartwatch kommt nicht nur dünner daher, sondern hat auch ein größeres Display spendiert bekommen. Die Uhr ist in den Größen 40 und 44 Millimeter erhältlich. Der Technologiekonzern veranschlagt für die neue Apple Watch mindestens 429 Euro. Innovationen wie die neue Sturzerkennung, der neue Herzsensor und die EKG-Funktion sollen laut Apple einen solch hohen Preis rechtfertigen.

Lieferengpässe

Trotz der Premium-Preise für die Apple Watch Series 4, scheint es dennoch viele Käufer für das Gerät zu geben. Wer aktuell eine Watch bestellen möchte, darf mindestens einen Monat auf seine Bestellung warten. Der Apple-Online-Shop beziffert die voraussichtliche Lieferung zwischen dem 24. Oktober und dem 2. November für den deutschen Markt (Stand: 25.09.2018). Bei Saturn müssen Kunden aktuell sogar zwölf Wochen auf ihre neue Smartwatch warten. Einige Early Birds, die das Gerät schon ihr Eigen nennen dürfen, bieten die Smartwatch teilweise für weit über dem doppelten Neupreis auf Online-Verkaufsplattformen wie eBay an- utopische Preise für eine Smartwatch. Doch auch auch solch hohe Preise scheinen die Kunden nicht vor einem Kauf abzuschrecken.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com, Lukas Gojda / Shutterstock.com, Stephen Lam/Getty Images, Justin Sullivan/Getty Images