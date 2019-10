Wirecard wird bei Goldman Sachs von 'Conviction Buy List' gestrichen - Wirecard-Aktie tiefer

Die Einstufung wurde zugleich aber auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Analyst Mohammed Moawalla begründete die Herausnahme aus der Auswahlliste mit attraktiveren Investmentchancen innerhalb des Sektors zur Zahlungsdienstleistungen. Seine Einschätzung, dass der Zahlungsabwickler besser als die Branche insgesamt abschneiden werde, habe aber Bestand, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

So reagiert die Wirecard-Aktie

Die Anteilsscheine von Wirecard büßten im frühen Xetra-Handel 1,02 Prozent auf 140,05 Euro ein - ein Tagestief wurde bei 138,60 Euro verzeichnet. Letztlich stand noch ein Verlust von 0,71 Prozent bei 140,50 Euro an der Kurstafel.

Die NordLB hat das Kursziel für Wirecard nach Anhebung der Unternehmensziele für 2025 von 225 auf 195 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Höhere Prognosen des Zahlungsabwicklers seien inzwischen zur Gewohnheit geworden, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Bewertung drücke sich eine hohe Erwartungshaltung aus. Daher dürfte die Aktie sehr empfindlich auf Enttäuschungen reagieren. Das neue Kursziel begründete der Experte auch mit den aktuell hohen Unsicherheiten an den Aktienmärkten.

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 21:27 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

