Neue Funktionen als Erstes nutzen
Sie nutzen finanzen.net regelmäßig? Dann nutzen Sie jetzt neue Funktionen als Erstes!
Heute im FokusDAX gibt nach -- Asiens Börsen schließen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor AR-Wechsel -- Bitcoin knickt ein -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Siemens Energy, TKMS im Fokus
DroneShield mit tiefroter Bilanz im November. Offenbar Einigung bei VW über Zukunftspläne für Gläsernen Manufaktur. Software-Update für von Daten-Problem betroffene Airbus-Maschinen - Fluglinien handeln rasch. USA und Ukraine beraten über mögliche Friedenslösung. Google-Gründer Sergey Brin spendet Alphabet-Aktien im Milliardenwert. BVB: Erleichterung nach Erfolg gegen Bayer Leverkusen.
Umfrage
Wie schätzen sie die wirtschaftliche Lage in Deutschland ein?