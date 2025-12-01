DAX23.684 -0,6%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,69 -6,2%Nas23.366 +0,7%Bitcoin74.640 -4,2%Euro1,1621 +0,2%Öl63,61 +0,7%Gold4.247 +0,7%
VW-Aktie freundlich: Offenbar Einigung über Zukunftspläne für Gläsernen Manufaktur

01.12.25 09:34 Uhr
VW-Aktie etwas höher: Zukunft der Gläsernen Manufaktur offenbar entschieden! | finanzen.net

Für die Gläserne Manufaktur von Volkswagen gibt es Medienberichten zufolge Pläne, einen Innovationscampus zu entwickeln.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
99,90 EUR 0,70 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei bestätigte, dass eine entsprechende Absichtserklärung zwischen dem Freistaat Sachsen, VW und der TU Dresden unterzeichnet wurde. Demnach soll die TU Dresden einen Teil der Fläche in dem Dresdner Werk anmieten. VW wäre den Berichten zufolge Forschungspartner. Ein Sprecher von VW wollte dies weder dementieren noch bestätigen.

Via XETRA steigen die Vorzugsaktien von VW am Montag zeitweise leicht um 0,18 Prozent auf 98,56 Euro.

/htz/DP/he

DRESDEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images, Bocman1973 / Shutterstock.com

