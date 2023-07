NASDAQ-Wert Tesla kämpft weiter mit Problemen bei FSD-Software: Beta-Test mündet fast in eine Katastrophe

• Befürworter und Gegner von Teslas Full Self-Driving-Software stehen sich unversöhnlich gegenüber

• Beta-Test-Fahrt zwischen zwei Kontrahenten endete beinahe in einem Fiasko

• FSD-Tests werden wohl bald auch in Europa stattfinden

Es gibt kaum ein Thema, das Auto-Experten so sehr polarisiert wie die Full Self-Driving (FSD)-Software des US-Elektroautobauers Tesla. Während einige Fachleute darin den Heiligen Gral der künftigen Mobilität erkennen und schon bald mit einer massenhaften Anwendung auf den internationalen Straßen rechnen, wollen andere die ganze Software, die nach wie vor einige erhebliche Mängel aufweist, lieber heute als morgen verbieten. Zu der ersten Gruppe der FSD-Enthusiasten gehört der Tesla-Großinvestor und Milliardär Ross Gerber. Demgegenüber steht Software-Unternehmer Dan O’Dowd, der einer der führenden Figuren der Anti-FSD-Kampagne ist. Das Pikante: Kürzlich trafen sich die beiden Kontrahenten für einen Praxistest, bei dem sie die FSD-Software auf kalifornischen Straßen für eine Stunde Probe fuhren. Wie angesichts der äußerst unterschiedlichen Ansichten der beiden Unternehmer zu erwarten war, verlief die Fahrt alles andere als gemütlich.

Anstelle einer Annäherung ihrer Positionen dürfte die Testfahrt die Fronten weiter verhärtet haben. Der Hauptgrund dafür liegt in einer Gefahrensituation, die beinahe in einen schweren Unfall mündete. In einem Twitter-Video, das von FSD-Kritiker O'Dowd hochgeladen wurde, kann man den Hergang der Schocksekunde nachvollziehen. Wie in dem Ausschnitt des Live-Streams zu sehen ist, fuhr Gerber - begleitet von O'Dowd auf dem Beifahrersitz - mit einem Tesla Model S mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 35 Meilen pro Stunde (etwa 56 km/h) auf eine gut beschilderte Kreuzung mit einem Stopp-Schild zu. Auf dem Display des Model S wird jenes Stopp-Schild offensichtlich erkannt, da es angezeigt wird. Nichtsdestotrotz fährt der Tesla in beinahe unveränderter Geschwindigkeit in die Kreuzung ein - bis ein weißer Audi von der rechten Seite gefährlich nahe kommt und Gerber selbstständig kräftig auf die Bremse treten muss. "Ich habe gebremst", muss Gerber in dem Video auf Nachfrage von O’Dowd zugeben. Es sei zwar möglich gewesen, dass die FSD-Software noch rechtzeitig die Bremse betätigt hätte, jedoch sei dies keineswegs garantiert und definitiv sehr eng geworden. Immerhin war auf dem Bildschirm noch eine eingeplante Stopp-Linie zu sehen, jedoch fast mitten auf der Kreuzung mit der vorfahrtsberechtigten Straße. Kurzum: Es ist wahrscheinlich, dass die FSD-Software gar nicht oder zu spät gebremst hätte und nicht nur einen Totalschaden, sondern eventuell auch Verletzungen der (Mit-)Fahrer verursacht hätte.

In my ride along with Ross Gerber, @Tesla Full Self-Driving ran a stop sign at 35mph. If Ross hadn't slammed on the brakes, FSD would have T-boned a car obeying the rules.



FSD tried to kill us in an hour of city driving! Everyone should demand it be banned immediately. @NHTSAgov pic.twitter.com/OnV7A5MBUB