DAX23.334 ±0,0%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,17 -0,7%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.312 -0,1%Euro1,1835 -0,2%Öl68,25 -0,4%Gold3.671 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T thyssenkrupp 750000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX stabil -- China verbietet wohl NVIDIA-KI-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, SAP, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Amkor Technology im Pivotal-Point-Check: Gewinner der US-Chip-Revolution - Apple-Partnerschaft befeuert das Halbleiter-Reshoring! Amkor Technology im Pivotal-Point-Check: Gewinner der US-Chip-Revolution - Apple-Partnerschaft befeuert das Halbleiter-Reshoring!
NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung NIO-Aktie zieht an: Tesla-Rivale sichert sich Milliarden durch Aktienplatzierung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bahn erneuert 58 Kilometer Gleise auf Strecke Hamburg-Berlin

17.09.25 14:04 Uhr

BERLIN/HAMBURG (dpa-AFX) - Bei der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin hat die Deutsche Bahn seit Anfang August 58 Kilometer Gleise erneuert und 43 neue Weichen verbaut. Beim Einbau neuer Gleise ist damit rund ein Drittel der geplanten Arbeiten erledigt, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Auch an den Stellwerken wurde bereits gearbeitet. Insgesamt sollen 165 Kilometer neue Gleise und 249 neue Weichen verbaut werden.

Wer­bung

Die Bahnstrecke ist seit Anfang August und planmäßig bis Ende April für die sogenannte Generalsanierung komplett gesperrt. Der Fernverkehr wird über Uelzen und Stendal umgeleitet und braucht für die Strecke circa 45 Minuten länger. Für den Regionalverkehr wurde ein Schienenersatzverkehr mit 170 Bussen eingerichtet.

Bei den geplanten Arbeiten an Signalen, Oberleitung und Bahnsteigen gibt es laut Deutscher Bahn bislang so gut wie keine Fortschritte. Diese Arbeiten stehen erst in einer späteren Bauphase auf dem Programm. Aktuell steht nach Angaben der Bahn zunächst der sogenannte Oberbau, also die Arbeiten an Gleisen und Weichen, im Fokus.

Heute kam auf der Strecke nördlich von Wittenberge ein großer Eisenbahndrehkran zum Einsatz. Der Kran wurde gebraucht, um die feste Fahrbahn an dieser Stelle auszubauen. Diese wurde dazu zunächst in sechs Meter lange Platten zerschnitten und dann mit dem Eisenbahndrehkran verladen. Der Bahndamm sollte dann mit Schotter und Schwellen neu aufgebaut werden./nif/DP/men