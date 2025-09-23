DAX23.639 -0,2%ESt505.455 -0,1%Top 10 Crypto15,58 -2,6%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin96.172 -2,1%Euro1,1743 ±-0,0%Öl67,19 +0,8%Gold3.710 +0,7%
Bahnverkehr im Norden stark eingeschränkt

22.09.25 08:11 Uhr

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Eine Oberleitungsstörung sorgt am Morgen für starke Einschränkungen im Bahnverkehr im Norden. Züge zwischen Hamburg und Berlin fallen aus, wie die Bahn auf ihrer Webseite mitteilte. Zwischen Hamburg und Hannover werden die Züge umgeleitet und fahren mit Verspätungen von bis zu 50 Minuten; einige Verbindungen entfallen. Bahnreisende zwischen Hamburg und Berlin sollen dennoch über Hannover ausweichen.

Wie lange die Störung andauern sollte, war zunächst nicht bekannt, sagte eine Bahnsprecherin. Grund für die Probleme sei eine defekte Oberleitung in Uelzen, die derzeit repariert werde. Weiter hieß es, dass zwischen Hamburg und Hannover die Halte Celle, Uelzen und Lüneburg auf ICE-Verbindungen entfallen.

Fahrgäste wurden gebeten, sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen zu informieren. Betroffene Bahnreisende mit Fahrkarten mit Zugbindung könnten alternativ andere Züge verwenden oder an einem anderen Tag reisen./xma/DP/jha