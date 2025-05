Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Freitagnachmittag gefragt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Ballard Power gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 1,31 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Ballard Power zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 1,31 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,34 USD. Bei 1,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 79.783 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 3,33 USD. 154,20 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (1,01 USD). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Ballard Power-Aktie derzeit noch 22,90 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Ballard Power am 06.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power ebenfalls -0,19 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,08 Mio. CAD – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Ballard Power-Bilanz für Q2 2025 wird am 06.08.2025 erwartet. Ballard Power dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,521 CAD je Ballard Power-Aktie stehen.

