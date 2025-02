Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Ballard Power gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Ballard Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 1,41 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,8 Prozent auf 1,41 USD. Die Ballard Power-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,41 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 1,39 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 123.333 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2024 markierte das Papier bei 3,39 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 141,28 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 1,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der Ballard Power-Aktie liegt somit 13,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Ballard Power am 05.11.2024. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,93 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,28 CAD vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 45,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,13 Mio. CAD im Vergleich zu 36,99 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.03.2025 terminiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Ballard Power-Verlust in Höhe von -1,471 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Ballard Power-Aktie

NASDAQ Composite Index-Papier Ballard Power-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Ballard Power von vor 10 Jahren angefallen

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ballard Power-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

NASDAQ Composite Index-Wert Ballard Power-Aktie: So viel Verlust hätte ein Ballard Power-Investment von vor 3 Jahren eingebracht