Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Donnerstagnachmittag im Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Zuletzt fiel die Ballard Power-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 1,63 USD ab.

Die Ballard Power-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:51 Uhr um 3,3 Prozent auf 1,63 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,63 USD. Bei 1,65 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 93.115 Ballard Power-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,01 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 146,77 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,62 USD am 07.09.2024. Mit einem Kursverlust von 0,62 Prozent würde die Ballard Power-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CAD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CAD.

Ballard Power ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,14 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 CAD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Ballard Power mit einem Umsatz von insgesamt 21,90 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,56 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 6,52 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Ballard Power wird am 05.11.2024 gerechnet. Ballard Power dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power im Jahr 2024 -0,674 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

