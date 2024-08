Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power verbilligt sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Aktionäre schickten das Papier von Ballard Power nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 1,90 USD.

Die Ballard Power-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 1,90 USD abwärts. Die Ballard Power-Aktie sank bis auf 1,84 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 1,88 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 164.164 Ballard Power-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,70 USD an. Derzeit notiert die Ballard Power-Aktie damit 59,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 12.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,84 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Ballard Power-Aktie 3,16 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CAD, nach 0,000 CAD im Jahr 2023.

Am 07.05.2024 hat Ballard Power die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ballard Power in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,49 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 20,56 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Die Ballard Power-Bilanz für Q2 2024 wird am 12.08.2024 erwartet.

Laut Analysten dürfte Ballard Power im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,720 CAD einfahren.

