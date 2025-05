Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Ballard Power. Die Ballard Power-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 1,39 USD abwärts.

Die Ballard Power-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 1,39 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Ballard Power-Aktie bis auf 1,39 USD. Bei 1,41 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.914 Ballard Power-Aktien.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 140,43 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,01 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Ballard Power-Aktie mit einem Verlust von 27,08 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Ballard Power-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CAD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Ballard Power 0,000 CAD aus.

Am 06.05.2025 hat Ballard Power in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ballard Power ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 22,08 Mio. CAD – ein Plus von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 19,49 Mio. CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet.

2025 dürfte Ballard Power einen Verlust von -0,510 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

