Ballard Power Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Ballard Power am Dienstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Ballard Power gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Ballard Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 1,23 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Ballard Power-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 1,23 USD. In der Spitze legte die Ballard Power-Aktie bis auf 1,24 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 1,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 21.059 Ballard Power-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,33 USD) erklomm das Papier am 15.05.2024. 170,73 Prozent Plus fehlen der Ballard Power-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 1,01 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Ballard Power-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CAD an Ballard Power-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CAD.

Am 13.03.2025 lud Ballard Power zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,23 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Ballard Power 34,29 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 45,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 62,84 Mio. CAD umgesetzt worden.

Ballard Power wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 06.05.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Ballard Power-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,572 CAD je Ballard Power-Aktie in den Büchern stehen.

